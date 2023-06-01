広島ホームテレビの土曜生放送「ひろしま深掘りライブ フロントドア」で、坂倉将吾選手と前田智徳さんのスペシャル対談が放送されます。プロ10年目を迎える坂倉選手の現在地を、レジェンド前田智徳さんの視点で深く掘り下げる特集回です。カープファンにとって見逃せない1時間になりそうな編成です！ 広島ホームテレビ「ひろしま深掘りライブ フロントドア」 放送日時：2026年2月21日（土）午後1時〜