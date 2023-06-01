日本政府の対応です。政府は、イランに滞在する日本人の退避に向けた準備を進めています。政府はきのう夜、NSC=国家安全保障会議を開き、イラン情勢をめぐっておよそ1時間、情報の分析や、今後の対応などについて意見を交わしました。木原官房長官「国際的な核不拡散体制の維持のためにも、イランによる核兵器開発は決して許されません。イランは核兵器開発および地域を不安定化させる行動をやめるべきです」木原官房長官はこのよ