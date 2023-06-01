１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥが２８日、三重県営サンアリーナで、全国１１都市２３公演を巡るアリーナツアー「（Ｒ）ＭＰＧ」の初日公演を開催した。ＬＤＨによる６年に１度の総合エンターテインメントの祭典「ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」が開催されており、グループとしては２０年に続いて２回目の参加。コロナ禍で中止された２０年のツアー「ＲＭＰＧ」のリベンジ公演として、前回をオマージュし