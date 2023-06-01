ＫＥＹＴＯＬＩＴの岩崎大昇（２３）が２８日、東京・池袋の東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬで、１日に開幕する主演ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（２４日まで）の公開稽古と取材会を、共演の俳優・吉柳咲良（２１）らと行った。チョコレート工場を舞台に、内向的な主人公のジャン＝ルネを演じる岩崎は、チョコレートのように甘く心を解きほぐす作品だとＰＲ。「見終わって帰った時には、チョコレートを