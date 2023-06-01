気象台は、午前4時5分に、なだれ注意報を上田市、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・上田市、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村などに発表（雪崩注意報） 1日04:05時点南部では、融雪による土砂災害に注意してください。北部、中部では、濃霧による視程障害に注意してください。長野県では、なだれに注意してください。【なだれ注