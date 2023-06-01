セリエA 25/26の第27節 ベローナとナポリの試合が、3月1日02:00にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはアミン・サール（FW）、キーロン・ボウイ（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはアリソン・サントス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）らが先発に名を連ねた。