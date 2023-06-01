SVリーグ9位の東レ静岡はホーム三島で、今季2連勝中だった8位の日鉄堺にストレートで完敗し、5連敗となった。良くも悪くもOP山田が“主役”になった。第3セット21―24からエンドラインを越えるサーブミスでジ・エンド。集まった1563人の観衆から思わずため息が漏れた。「昨日の会場練習からエラー（サーブミス）が多く、打つことに迷いが出てしまいました」1本のエースを奪う一方、8本中7本がミス。象徴的だったのは相手の