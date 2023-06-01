「恋の片道切符」「悲しき慕情」などが日本でも大ヒットした米歌手のニール・セダカさんが2月27日、ロサンゼルスで死去した。86歳。死因は明らかになっていない。米メディアによると家族が「愛する夫、父、祖父が突然死去し打ちひしがれています」との声明を発表した。1939年、ニューヨーク市生まれ。1950〜70年代に若者の間で人気になり、ポップス系シンガー・ソングライターの草分けとして活躍。「恋の日記」「おお！キャロ