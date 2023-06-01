THERAMPAGEが28日、三重県伊勢市内の三重県営サンアリーナで、所属事務所の6年に1度の祭典「LDHPERFECTYEAR」を記念したアリーナツアーの初日を迎えた。前回はコロナ禍のため同所でのライブを最後に計12公演が中止になってており、因縁の地から7年越しのリベンジを果たした。山本彰吾（30）の「レッツゴー！」のかけ声で会場の四方八方からメンバーたちが中央ステージに集結し、「FULLMETALTRIGGER」からスタート。6年