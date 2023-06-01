ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」の岩崎大昇（23）が28日、東京・池袋の東京建物BrilliaHALLで主演ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（1日初日）の公開通し稽古に参加した。「皆さんの背中を押せる何かを持った作品だと思います」と手応えをのぞかせた。家族からチョコレート工場を受け継いだ主人公と、そこで働くチョコ職人の内気な2人の恋愛を描く物語。ヒロインを務める女優の吉柳咲良（21）は、