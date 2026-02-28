買い物には、単なる物の売り買い以上のドラマが隠れています。店員と客とのやりとりを通じて、その人の本質が垣間見えることもあるようです。今回は、筆者の友人が先日実際に見聞きしたエピソードを聞かせてくれました。 早朝の市場で目撃した出来事 先日、新鮮な旬の味覚を求めて、早朝の魚市場へ足を運んだときのことです。 威勢のいい声が飛び交う活気ある雰囲気の中、ある鮮魚店の前で、ひとりの女性客が声を荒げて