甘いもの好きの心を満たしてくれそうな【コストコ】の「パケ可愛おやつ」に注目！ キュートなパッケージに包まれたお菓子が、種類豊富に集まっているようです。気分が上がりそうな見た目と甘い味とが相まって、ちょっとしたストレスや疲れも吹き飛んでしまうかも。可愛いパッケージ入りで、軽くつまみやすい焼き菓子やチョコ菓子を、ぜひチェックしてみてください。 メイド・イン・フランスの素朴な焼き菓子