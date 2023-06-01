介護施設の送迎業務で課題になりやすい人手不足と燃料費の上昇に対して、屋根付き電動トライクという新しい選択肢が提示されます。株式会社バブルは、介護業界向け展示会「CareTEX東京’26」で、デイサービス送迎を想定した「ビベルCOCO」を実車展示します。車両サイズ感や乗降しやすさを現地で確認できる展示構成で、導入時の運用イメージを具体化しやすい内容です。 ビベルトライク「ビベルCOCO」