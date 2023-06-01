造船で培った鉄加工の技術が、農業設備のコスト課題に向き合う新サービスとして動き出します。岡本製作所は、一般鋼材を活用した農業用ハウス資材「おかちゃんハウス」を2026年3月から販売開始します。頑丈さと導入しやすさを両立しながら、瀬戸内エリアの営農現場に合わせた受注生産に対応する点が注目ポイントです。 岡本製作所「おかちゃんハウス」 販売開始：2026年3月提供エリア：広島県内・愛媛