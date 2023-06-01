歌手の鈴木亜美が２７日、石川県・穴水町で石川県・穴水町で同町主催の「石川県地域コミュニティ再建事業」に参加。地元の住民２０人を対象に料理教室を実施した。２０２４年に発生した能登半島地震の被災地の支援および地域コミュニティ再建を目的としたプロジェクト。鈴木は同年に、石川県内の小学校で才能を信じる力の重要性を伝えるキャリア教育を行い、２５年には、地元のイベントにサプライズ出演するなど積極的に復興支