2026年2月27日、パスコが運営するWebメディア「地球の学校」に、空き家問題と地域の未来を考える新しい学び記事が公開されました。今回の更新では、1本の学び記事に加えて2月公開分の編集室ブログ8件もそろい、社会課題を多角的に追える構成になっています。日常の風景から課題を見つけて、まちづくりの視点までつなげる読み方がしやすい特集です。 地球の学校「空き家問題と2月公開コンテンツ総覧」