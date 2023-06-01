１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」が２８日、三重県営サンアリーナで「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６“（Ｒ）ＭＰＧ”」（全１１都市２３公演）の開幕を迎えた。新曲「ＪＵＳＴＡＬＩＶＥ」を初披露するなど全２８曲をパフォーマンス。約２時間にわたってファンを魅了した。６年前のリベンジがスタートした。今年は所属事務所「ＬＤＨ」が設定する６年に一度の「ＰＥＲ