近畿大学農学部で、学生と障がいのある方が一緒に取り組む「近大ICTイチゴ」の収穫企画が実施されます。舞台は奈良キャンパスのICT設置温室で、学内で学んだ栽培技術を実際の協働作業に落とし込む実践型プログラムです。農業の省力化技術と農福連携を同時に体験できる構成で、次世代の農業人材育成に直結する取り組みとなっています。 近畿大学「近大ICTイチゴ協働収穫プログラム」 実施日：2026年2月