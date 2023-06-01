KEY TO LIT岩〓大昇（23）と女優の吉柳咲良（21）が2月28日、都内で主演ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（きょう1日から、東京建物Brillia HALLなど）公開ゲネプロと囲み取材会に出席した。シャイな男女の恋を描くロマンチック・コメディー。人とのコミュニケーションが苦手で内向的な青年・ジャン＝ルネを岩〓、内気な性格だが天才的なセンスを持つチョコレート職人・アンジェリーを女優の吉柳咲良（21）、大谷亮介