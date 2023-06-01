KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）が28日、東京建物Brillia HALLで上演される主演ミュージカル『ロマンティックス・アノニマス』公開ゲネプロ前囲み取材に参加した。【写真】囲み取材に参加した岩崎大昇初の日本版となる今作は、チョコレート工場を舞台に、ヒロイン・吉柳咲良と繊細でシャイな男女の恋を描いたロマンティック・コメディー。演出に、日本でも『ノートルダムの鐘』や『ゴースト＆レディ』など数々の大作を