THE RAMPAGEが2月28日、三重県営サンアリーナでアリーナツアー「（R）MPG」初日公演を開催した。11都市23公演にわたる大規模ツアーで、初日からエネルギッシュなパフォーマンスでファンを魅了した。6年前のリベンジを果たすツアーが幕を開けた。今年は事務所をあげた6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR」を開催中。2020年のPERFECT YEARで開催したツアー「RMPG」は、コロナ禍で16公演中12公演が中止となっていた。吉野北人（28）は