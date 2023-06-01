【ラ・リーガ第26節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 4-1(前半2-0)ビジャレアル<得点者>[バ]ラミネ・ヤマル3(28分、37分、69分)、ロベルト・レバンドフスキ(90分+1)[ビ]パプ・ゲイェ(49分)<警告>[バ]マルク・ベルナル(53分)、ラフィーニャ(56分)、ハンジ・フリック(55分)[ビ]アルフォンソ・ペドラサ(68分)、マルセリーノ・ガルシア・トラル(55分)観衆:44,256人