[2.28 ベルギー・リーグ第27節](Bosuilstadion)※26:15開始<出場メンバー>[アントワープ]先発GK 41 野澤大志ブランドンDF 4 綱島悠斗DF 23 G. BijlDF 33 ゼノ ファン デン ボッシュMF 5 ダーム・フロンMF 7 G. KerkMF 8 デニス・プラートMF 14 A. ValenciaMF 17 S. RendersMF 30 クリストファー・スコットFW 18 フィンセント・ヤンセン控えGK 15 ヤニック トゥーレンDF 56 E. TuypensDF 82 L. SchelfhoutMF 10 I. BabadiMF 3