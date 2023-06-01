【プレミアリーグ第28節】(アンフィールド)リバプール 5-2(前半3-0)ウエスト・ハム<得点者>[リ]ウーゴ・エキティケ(5分)、フィルヒル・ファン・ダイク(24分)、アレクシス・マック・アリスター(43分)、コーディ・ガクポ(70分)、オウンゴール(82分)[ウ]トマーシュ・ソウチェク(49分)、バレンティン・カステジャノス(75分)<警告>[リ]コーディ・ガクポ(55分)、ドミニク・ショボスライ(85分)[ウ]スングトゥ・マガサ(45分)、