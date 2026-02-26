[2.28 プレミアリーグ第28節 リバプール 5-2 ウエスト・ハム]プレミアリーグは28日、第28節を各地で行い、リバプールが降格圏18位に沈むウエスト・ハムを5-2で破った。昨年12月以来の3連勝で今節未消化の4位マンチェスター・ユナイテッドと勝ち点で並び、欧州CL出場権争いにぴったりと食らいついた。前々節サンダーランド戦、前節ノッティンガム・フォレスト戦と2試合続けてアウェーゲームを1-0で制し、2026年初の連勝を果たし