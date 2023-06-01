【ブンデスリーガ第24節】(ボルシアパルク)ボルシアMG 1-0(前半0-0)ウニオン・ベルリン<得点者>[ボ]ケビン・ディクス(90分+4)<警告>[ボ]ロッコ・ライツ(25分)、ジョー・スカリー(34分)、ヤニク・エンゲルハルト(88分)、ケビン・シュテーガー(90分+8)[ウ]クリストファー・トリメル(20分)、ヤニク・ハベラー(64分)、ラニ・ケディラ(64分)、L. Burcu(88分)、イリアス・アンザー(88分)観衆:52,488人