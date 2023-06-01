【ブンデスリーガ第24節】(バイアレーナ)レバークーゼン 1-1(前半0-0)マインツ<得点者>[レ]ジャレル・クアンサー(88分)[マ]シェラルド・ベッカー(67分)<警告>[レ]エドモン・タプソバ(66分)[マ]シュテファン・ポッシュ(66分)、レナード・マロニー(90分+2)観衆:30,210人