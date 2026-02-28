「スティーブン アラン（STEVEN ALAN）」出身の小池勇太が手掛けるニットブランド「ライテンダー（RYE TENDER）」が、アーティスト／イラストレーターの我喜屋位瑳務（がきや いさむ）とコラボレーションしたニットウェアを3月7日に発売する。ライテンダーの公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】我喜屋位瑳務は、沖縄県出身・東京在住のアーティスト。イラストレーターとして活動しながら、美術館での展覧会