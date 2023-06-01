西武鉄道の新2000系をモチーフにした「きいろいバス」が、2026年3月上旬から路線運行をスタートします。鉄道の象徴カラーを街なかの移動体験へつなぐ企画で、沿線の空気ごと楽しめるのがポイントです。運行開始前の2月28日には、バス2台並びや2000系車両との並び撮影ができる特別イベントも予定されています。 西武バス「きいろいバス」 運行開始：2026年3月上旬運行台数：2台運行営業所：上石神井営