沖縄の夜遊びスポットとして知られる「epica OKINAWA」で、毎週日曜の新パーティー「SUNDAY EXTREME by epica」が始動します。初回開催日は2026年2月22日で、女性は入場無料に加えて3ドリンク付きという特典設計です。スペシャルゲストには、全国クラブツアー中のフィメールラッパー「MaRI」が登場します！ エピカ・沖縄「SUNDAY EXTREME by epica」 初回開催日：2026年2月22日（日）開場時間：21:00