あどばるとぴあが、空間運営と企画制作を掛け合わせたイベント協業を2026年2月からスタートします。第1弾は2月21日の中村優一氏ファンミーティング、第2弾は3月6日から3月12日までの朗読劇で、会場はいずれもグレイドパーク渋谷です。出演者と観客の距離感を活かす都市型会場で、地域に新しい賑わいをつくる取り組みとして注目が集まっています。 あどばる×ぴあ「空間×エンターテインメント協業イベント」