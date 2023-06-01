神戸市立博物館で、2026年春に3つの特別展を連続で楽しめる展覧会シーズンが始まります。2月28日からは「ガラスとともに―玻璃文庫名品撰」と「秋岡図書―地理学者のコレクション―」が同時開催中。4月25日からは、神戸の魅力を約100件の収蔵品でたどる「神戸百華―コレクションが開く神戸の魅力」が開幕します。 神戸市立博物館「2026年春の特別展」 会場：神戸市立博物館開館時間：9時30分〜17時30