2026年のホワイトデーシーズンに向けて、麻布台ヒルズの「エシレ・ラトリエ デュ ブール」で、上質感のある定番ギフト2種が提案されています。2026年2月19日に発表されたのは、バタークリームを主役にしたマカロンと、外は香ばしく中はしっとり仕上げた焼菓子ギフトです。神谷町駅直結の店舗で選べるため、都心での仕事帰りにも立ち寄りやすい贈り物選びになっています！ エシレ・ラトリエ デュ ブール「ホワイトデーギフト」