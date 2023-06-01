国立文化財機構の所蔵品を、3D空間で横断的に学べる学校向けコンテンツが公開されました。今回スタートした「文化財のたからばこ」は、年代・地域・テーマを同時に見比べながら文化財同士の関係をつかめる設計です。教室のGIGA端末はもちろん、普段使うPCやタブレットでも利用できるため、授業準備から自主学習まで活用しやすい新しい学習導線です。 文化財活用センター「みどころキューブ『文化財のたからばこ』」