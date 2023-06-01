バイク移動中の通話と音楽を1台でまとめて快適にしたい人向けの新モデルが登場しました。MAXWINの「id-MOTO-K1」は、40mm HiFiスピーカーとENCノイズキャンセリングを組み合わせたヘルメット装着型のワイヤレスヘッドスピーカーです。最大55時間の連続再生、IPX6防水、グローブ着用時の直感操作まで備えた設計で、通勤からロングツーリングまで対応済み。 MAXWIN「ワイヤレスヘッドスピーカー id-MOTO-K1」