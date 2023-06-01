さいたま市の飲食店をお得に巡れる新サービス「たまのみ」が本格始動しました。対象店で毎日1軒につき1杯のWelcomeドリンクが無料になる仕組みで、仕事帰りの一杯や週末のはしごにも使いやすい設計です。市民アプリ連携で月額480円になるプランもあり、地元外食の選択肢を広げられます。 つなぐ「たまのみ」 サービス開始日：2026年1月20日（火）提供エリア：さいたま市内参加店舗数：約100店（開始時