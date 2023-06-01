2026年2月19日、ジャパン・トゥエンティワンがコンピュロックスの2026年版総合カタログを公開しました。公開先は同社Webショップで、業務用iPadスタンドからPC向け盗難防止マウントまでを1冊で比較できる構成です。店舗や受付、イベントで端末を使う現場にとって、展示性とセキュリティを同時に設計しやすい実務資料になっています！ コンピュロックス「タブレット・PC向け展示／盗難防止2026総合カタログ」