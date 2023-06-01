プレミアリーグ第28節が2月28日に行われ、リヴァプールとウェストハムが対戦した。リヴァプールはリーグ6位に位置しており、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位マンチェスター・ユナイテッドとは勝ち点「3」差となっている。来季のCL出場権を確保するためには、ここで勝ち点を取りこぼすわけにはいかない。対するウェストハムは降格圏内の18位に沈んでおり、残留へ勝ち点を少しでも積み重ねたいところだった。なお、遠藤