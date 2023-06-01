アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始を受け、イギリス、フランス、ドイツの3か国は、イランによる周辺国にある米軍基地などを標的とした反撃を非難する共同声明を発表しました。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めたのに対し、イランもイスラエルや周辺の中東諸国にある米軍基地などを標的とし反撃を行っています。これを受けてイギリス、フランス、ドイツの3か国は共同声明を発表し、「イランによる中東諸国へ