ブンデスリーガ第24節が2月28日に行われ、レヴァークーゼンとマインツが対戦した。佐野海舟が先発出場し、川〓颯太がベンチスタートとなったマインツは、5−3−2で構えつつ、ロングパスも駆使しながら得点を狙っていく。対するレヴァークーゼンは立ち上がりからボールをコントロールしていく。30分が経過した時点でスコアは0−0。マインツはボール保持率でレヴァークーゼンを下回っているものの、xG（ゴール期待率）やシュー