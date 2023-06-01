木原官房長官は、会見で、イランにはおよそ200人の日本人が滞在していて、周辺国も含めて、現時点で日本人の被害については確認されていないと明らかにしました。日本は原油の9割以上を中東に依存していますが、「我が国における石油の需給において、ただちに影響が生じるとの報告は得ていない」と述べました。また、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃について、日本政府として支持するかは明言を避けた上で、「国際的な核・不