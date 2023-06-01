東川町で家具購入を検討しているなら、実質金利分をポイントで受け取れる「マイ家具ローン」は締切前に押さえておきたい制度です。高品質で価格帯が上がりやすい旭川家具を、月々払いで選びやすくなるのが今回のポイントです。町外の購入者も使える期間限定キャンペーンは、2026年3月31日購入分で終了します。 東川町「マイ家具ローン町外利用者向け一括ポイント還元キャンペーン」 対象購入額：30万