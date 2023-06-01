建築分野でCO2排出量の可視化が求められるなか、内装材にも環境データを示せる製品が注目を集めています。ナガイのフリース壁紙「エコフリース」「レミリア」は、国内の内装用壁紙材として初めてSuMPO EPDを取得しました。LCA算定に取り込みやすいデータがそろい、環境負荷の少ない建材を選びたい設計実務を後押しするニュースです。 ナガイ「エコフリース・レミリアシリーズ」 発表日：2026年2月20日