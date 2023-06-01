2026年2月20日、全従業員向けeラーニング「仕事と介護を両立させる秘訣」がリニューアル提供を開始しました。東京・新宿に本社を置くwiwiwが、仕事と介護の両立を“制度説明だけで終わらせない”実践型に再設計した内容です。介護がまだ始まっていない層にも早めの備えを促す構成で、職場全体の共通言語づくりにつながるアップデートになっています！ wiwiw「仕事と介護を両立させる秘訣」 提供開始日