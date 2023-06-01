木原官房長官は、国家安全保障会議終了後の1日未明に会見し、「イラン周辺国を含む地域全体の邦人保護、および海路・空路の状況把握と関係者への情報提供に引き続き万全を期していく」との考えを示した。2025年6月にアメリカがイランを攻撃した際は、当時の石破首相が「イランの核兵器保有を阻止するという決意を示したものだ」と、アメリカに理解を示す見解を述べたが、今回のイランに対するアメリカの軍事行動への日本政府の立場