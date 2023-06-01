日本企業がホルムズ海峡周辺の船舶を航行中止にするなど、対応を急いでいます。商船三井は、イラン海軍から「いかなる船舶もホルムズ海峡の通行を禁止する」と無線でアナウンスされていることを確認したことから、船舶は、安全な海域で待機しているということです。東京本社の安全運航支援センターでの監視を強化し、情報収集を行いながら、船員、貨物、船舶の安全を最優先として対応するということです。日本郵船も、ホルムズ海峡