ブンデスリーガ 25/26の第24節 レーバークーゼンとマインツの試合が、2月28日23:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、シェラルド・ベッカ