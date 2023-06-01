千葉・野田の春を代表する清水公園で、桜シーズン恒例の「さくらまつり」が始まります。約2000本の桜を昼夜で楽しめるうえ、今年は体験型イベントもそろう構成です。お花見だけで終わらない一日を作りたい人に向いた春イベントです。 清水公園「さくらまつり」 開催期間：2026年3月14日〜4月5日会場：清水公園（千葉県野田市清水906）入園料：無料（有料施設を除く）ライトアップ時間：日没〜20:00駐