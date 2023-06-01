英語が苦手になりやすい最初の壁は、単語量よりも文のルールが見えないことです。シリーズ累計38万部の「こどもシリーズ」から、英文法をゼロから整理できる新刊が登場しました。小学生の先取りにも中学生の立て直しにも使える、家庭学習向けの文法ガイドです。 カンゼン「こども英語教室基本の英文法がゼロから学べる本」 発売日：2026年2月20日定価：1,650円（税込）判型：A5判ページ数：128ペー