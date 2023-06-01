UHA味覚糖のショコラトリーに、ごぼう由来スイーツ「GOVOCE」を使った限定ロシェが登場しました。さつまいものザクザク食感に、焙煎ごぼうの香ばしさを重ねた組み合わせです。素材を活かす発想と食感の面白さを同時に楽しめる、いま注目の野菜系ショコラです。 キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」 販売開始日：2026年2月2日販売価格：200円（税抜）／216円（税込）販売場所：キャギ ド レー